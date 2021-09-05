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Брежнева не ревнует Меладзе к новым участницам группы «ВИА Гра»

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 14:00
Шоу-бизнес
Брежнева не ревнует Меладзе к новым участницам группы «ВИА Гра»
instagram.com  /  @ververa

Москва, 5 сентября. Певица Вера Брежнева иронично высказалась о ревности в браке с Константином Меладзе. Она опубликовала свои неудачные фото и заявила, что супругу уже не найти девушку лучше.

Вот уже шесть лет Брежнева и Меладзе счастливы в браке. В свое время, когда пара только рассекретила отношения, злопыхатели были уверены в их скором разрыве. До сих пор не утихают разговоры, что место Веры Брежневой может занять другая красавица из группы «ВИА Гра».

Певица предпочитала не комментировать подобные заявления хейтеров. Звезда продолжила хранить молчание, даже когда поползли слухи о романе Меладзе с одной из новых солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Однако на днях Вера Брежнева ответила на волнующий все эти годы вопрос фанатов — ревнует ли она супруга. По мнению поклонников, проблем в отношениях не избежать, ведь Меладзе лично формирует коллектив «ВИА Гры», отбирает девушек и утверждает репертуар.

Сама Брежнева на странице в Instagram заявила, что никогда не ревновала мужа. Позже звезда опубликовала несколько своих неудачных фото и с иронией заявила, что Меладзе уже не сможет найти себе девушку лучше.

Преданные поклонники звездной пары уверены в крепости их отношений. По мнению многих фанатов, Брежнева стала настоящей музой и вдохновением для Меладзе. Однако исполнительница открестилась от подобных предположений и заявила, что у ее мужа никогда не было и не может быть человека-музы.

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отношения меладзе брежнева виа гра
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