Почти 40% жителей России отказались от зарплаты в «конверте»

Москва, 5 сентября. Согласно данным опроса исследовательского центра портала SuperJob, на «серую» зарплату согласны только 39% жителей страны.

Эксперты выяснили, что далеко не все граждане РФ предпочли бы «конверт» официальной заработной плате. Об этом пишет «Интерфакс».

Чаще всего, указывают аналитики SuperJob, люди соглашаются получать неофициальную зарплату, так как имеют сложности с трудоустройством, либо ссылаются на личные обстоятельства.

Отмечается, что представители мужского пола чаще берут «серую» зарплату, чем женщины (43% против 36%). Молодые люди реже готовы работать на подобных условиях — только 35% участников опроса в возрасте до 24 лет сообщили о своей толерантности к такому подходу работодателей.

Россияне старше 45 лет более склонны отдавать предпочтение «конверту», так как 42% опрошенных проголосовали за «серый» подход.

Нелегальная система оплаты труда, как правило, чаще практикуется в отношении сотрудников, заработная плата которых не доходит до 30 тыс. рублей. Среди жителей страны 37% не желают присоединяться к указанной схеме получения выплат. Это объясняется стремлением получать социальные гарантии от государства.

Пенсионный фонд России недавно напомнил гражданам о тех рисках, которые создаются недобросовестными работодателями, передающими зарплату в «конверте».