Песков: Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского

Москва, 5 сентября. Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал возможность личной встречи Путина и Зеленского. По его словам, российский президент готов к переговорам, однако Киев не проявляет аналогичного стремления.

Песков уточнил, что в повестке переговоров Путина и Зеленского не может фигурировать полуостров Крым.

«Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского, в этом плане продвинуться в вопросе возможной встречи пока не удается», — сказал Дмитрий Песков.

Отношения между Россией и Украиной нужно исправлять, поэтому Москва проявляет желание провести переговоры с Киевом, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков говорил, что российская и украинская администрации далеки от того, чтобы согласовать переговоры глав государств. По его словам, есть препятствие для встречи Путина и Зеленского.