Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 14:16
14:12
Общество
Террористами в 1990-е годы было похищено не менее 900 дагестанцев
14:05
Общество
Песков отметил блестящие способности мальчика, сделавшего замечание Путину
14:03
Политика
«Нонсенс»: Песков прокомментировал заявление Зеленского об угрозе «СП-2» Европе
14:03
Политика
Песков заявил о недопустимости использования исторических земель России против нее
14:00
Политика
Песков назвал стремление Украины в НАТО угрозой для России
14:00
Весь мир
Битва за Дейр эз-Зор: как русские помогли армии Сирии закрепить успех в войне с ИГ
14:00
Шоу-бизнес
Брежнева не ревнует Меладзе к новым участницам группы «ВИА Гра»
13:57
Экономика
Почти 40% жителей России отказались от зарплаты в «конверте»
13:56
Политика
Песков: Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского
13:55
Общество
Попова назвала действенный способ защиты от множества штаммов коронавируса
Все новости

Песков: Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 13:56
Политика
Песков: Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 5 сентября. Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал возможность личной встречи Путина и Зеленского. По его словам, российский президент готов к переговорам, однако Киев не проявляет аналогичного стремления.

Песков уточнил, что в повестке переговоров Путина и Зеленского не может фигурировать полуостров Крым.

«Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского, в этом плане продвинуться в вопросе возможной встречи пока не удается», — сказал Дмитрий Песков.

Отношения между Россией и Украиной нужно исправлять, поэтому Москва проявляет желание провести переговоры с Киевом, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков говорил, что российская и украинская администрации далеки от того, чтобы согласовать переговоры глав государств. По его словам, есть препятствие для встречи Путина и Зеленского.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков: Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского
украина путин россия песков зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru