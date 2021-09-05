Попова назвала действенный способ защиты от множества штаммов коронавируса

Москва, 5 сентября. Вакцинация способна защитить от многочисленных штаммов коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Врачи по всему миру фиксируют новые разновидности SARS-CoV-2. Каждая из них отличается симптомами и тяжестью течения заболевания. Прививка эффективно защищает от всех мутаций заболевания и предотвращает проявление тяжелых признаков COVID-19, уточнила Попова.

Вакцинация защищает от коронавируса не только беременную женщину, но и ее плод, заявила главный гинеколог Минздрава РФ академик Лейла Адамян. Российский препарат «Спутник V» признали безопасным для будущих мам.