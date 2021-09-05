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Кремль заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 13:56
Политика
Кремль заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 5 сентября. Глава российского государства Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидер Российской Федерации готов вместе президентом Украины идти по пути нормализации двусторонних отношений, подчеркнули в Кремле. Владимир Путин «четко подтвердил и переподтвердил» свою волю, отметил Дмитрий Песков.

«Он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять», — заявил Песков, говоря о Путине.

Однако представители украинской стороны пока не сообщили о готовности президента Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным. Кремль пока не видит «взаимной политической воли из Киева». Что касается Зеленского, недавно он встретился с лидером США Джо Байденом.

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