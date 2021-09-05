СМИ сообщили о стрельбе в центре столицы Гвинеи

Претория, 5 сентября. Неизвестные открыли стрельбу из автомата в центре города Конакри. Военные дежурят на улицах города.

Местные СМИ сообщают, что на улицах много военнослужащих. Они требуют, чтобы люди возвращались в свои дома и не выходили из них. Известно, что в центре Конакри расположена резиденция президента Гвинеи, а также многочисленные правительственные здания.

Тем временем представитель посольства России в Гвинее рассказал, что в «дипмиссии все в порядке». Официальной информации о событиях в Гвинее пока не поступало.