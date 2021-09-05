Соединения в перце чили способны избавить от лишнего веса без вреда для здоровья

Шайенн, 5 сентября. Вещество капсаикан в составе перца чили ускоряет процесс похудения без вреда для здоровья, заявили сотрудники Фармацевтической школы Университета Вайоминга.

Ученые использовали метабоцин для извлечения капсаикана из овоща. Затем вещество добавляли и в пищу грызунов и отслеживали изменения в их организме. Компонент перца чили способен помогать снижению лишнего веса без вреда для здоровья.

«Разработка метабоцина в качестве мощного средства против ожирения является многообещающей частью надежной стратегии оказания помощи людям, борющимся с ожирением», — констатировали авторы научной работы.

Сотрудники Института открытий Харрингтона разработали эффективный препарат от ожирения, способный также защитить от сахарного диабета. Моноклональные антитела легли в основу лекарства.