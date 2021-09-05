Герцоги Кембриджские переедут в Виндзор, где планировала жить Меган Маркл

Лондон, 5 сентября. Герцоги Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон могут получить подарок от королевы Елизаветы II, о котором мечтали Меган Маркл и принц Гарри.

Британский монарх хочет предложить внуку Уильяму и его семье проживание вместе с ней в Виндзорском замке. По мнению королевского эксперта Даниэлы Эльзер, это «пощечина» для Меган Маркл и ее мужа.

«Когда в 2018 году Гарри и Меган поженились, все думали, что они переедут из крошечного Ноттингемского коттеджа в одну из огромных частных квартир», — поделилась она с изданием New.

Звезда сериала «Форс-мажоры» даже просила королеву разрешить им поселиться в Виндзоре. Но Елизавета II была против такого соседства. Однако в случае с Кейт Миддлтон, к которой она очень хорошо относится, никакой проблемы нет.

Герцоги Кембриджские уже обсуждали это с 95-летней королевой. Эксперты уверены, что после смерти принца Филиппа Елизавете II будет лучше, если принц Уильям и Кейт Миддлтон будут рядом.

Ранее герцоги Сассекские оказались в центре очередного скандала. Меган Маркл уличили в обмане о переводе 3 млн долларов на счет фонда защиты слонов. Кроме того, ее благотворительная организация Sussex Royal не выплатила неназванной НКО долг в размере около 80 тыс. фунтов стерлингов.