Папарацци застукали бойфренда Бритни Спирс в ювелирном магазине

Лос-Анджелес, 5 сентября. Бойфренд поп-принцессы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари был замечен в одном из ювелирных магазинов Cartier в Лос-Анджелесе, где он старательно выбирал кольцо.

Папарацци видели, как Асгари рассматривал несколько украшений, сообщают авторы YouTube-канала NY news. Консультант предлагала ему кольца с бриллиантами, но пока не известно, купил ли возлюбленный Спирс хотя бы одно из них. Поклонники певицы считают, что пара готовится к помолвке после решения ее отца Джеймса Спирса отказаться от опекунства.

Сэм Асгари и Бритни Спирс вместе с 2016 года. Про отношения звезды и фитнес-тренера стало известно после его появления в клипе на песню Slumber Party. Артистка неоднократно жаловалась, что отец вмешивается в ее личную жизнь и не разрешает выйти замуж за Асгари. Но пара не теряет надежду и планирует в будущем узаконить свой союз.

Джеймс Спирс управляет финансовыми активами звезды последние 13 лет. Исполнительница требовала отстранения отца от опекунства, но суд не удовлетворил ее прошение. Позднее Бритни Спирс заявила, что родитель ее шантажирует и хочет получить 2 млн долларов отступных за отказ от опеки.