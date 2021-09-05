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Недовольный клиент с топором устроил погром в ветеринарной клинике Красноярска

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 13:45
Происшествия
Недовольный клиент с топором устроил погром в ветеринарной клинике Красноярска
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Красноярск, 5 сентября. Клиент устроил погром в ветеринарной клинике в Красноярске из-за плохо оказанных услуг. Он разбил телевизор и угрожал расправой руководству организации.

Инцидент произошел в красноярской ветеринарной клинике в микрорайоне «Северный». Вооруженный топором мужчина ворвался в помещение и разбил телевизор. После чего стал бить по стойке администратора, угрожая расправой директору клиники. По предварительной информации, злоумышленником оказался клиент ветклиники, который таким образом решил выразить недовольство оказанной ранее услугой.

Сотрудники организации вызвали сотрудников правоохранительных органов, но дебошир не стал ожидать прибытия полицейских и оперативно скрылся с места происшествия.

Житель индийского штата Уттар-Прадеш убил семью и друга, после чего сбежал в другой город и сделал пластическую операцию.

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топор мужчина ветклиника
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