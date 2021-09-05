Недовольный клиент с топором устроил погром в ветеринарной клинике Красноярска

Красноярск, 5 сентября. Клиент устроил погром в ветеринарной клинике в Красноярске из-за плохо оказанных услуг. Он разбил телевизор и угрожал расправой руководству организации.

Инцидент произошел в красноярской ветеринарной клинике в микрорайоне «Северный». Вооруженный топором мужчина ворвался в помещение и разбил телевизор. После чего стал бить по стойке администратора, угрожая расправой директору клиники. По предварительной информации, злоумышленником оказался клиент ветклиники, который таким образом решил выразить недовольство оказанной ранее услугой.

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