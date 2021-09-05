Швейцария направила гумпомощь в Донецкую и Луганскую народные республики

Женева, 5 сентября. Власти Швейцарии приняли решение доставить в республики Донбасса 130 грузовиков с гуманитарной помощью.

Первый из четырех запланированных крупных гуманитарных грузов уже пересек линию соприкосновения в Донбассе в направлении Донецка, написали сотрудники посольства Швейцарии в Киеве. Грузовики сопровождает группа швейцарского подразделения гуманитарной помощи.

Это самый крупный груз, который Швейцария когда-либо направляла в Луганскую и Донецкую народные республики, следует из сообщения дипломатов в социальной сети Twitter. В этот раз в Донбасс прибудут химикаты для очистки воды, 1,5 млн тестов на коронавирус и 30 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Школьникам из ЛДНР в День знаний передали гуманитарную помощь из России. Ее собрали представители киноиндустрии. В школы Донбасса в этом году отправились 14 тыс. первоклассников.