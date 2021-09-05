Динамику развития гостиничного сегмента оценили аналитики JLL

Москва, 5 сентября. Компания JLL презентовала прогноз по развитию отельного рынка.

Рынок гостиничных услуг все еще привыкает к обновленным условиям, возникшим в сегменте после влияния пандемии коронавируса. Организация JLL провела исследование и выяснила, что туристы стали чаще интересоваться загородными и курортными объектами, что, в свою очередь, повлияло на направление инвестиций. Об этом пишет Retail Loyalty.

Согласно данным аналитиков, тренды в отельном бизнесе сместились. Теперь инвесторы более предрасположены к проведению редевелопмента зданий производственного типа с их дальнейшей трансформацией в креативные кластеры с гостиницами.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова также фиксирует повышенный интерес девелоперов к гостинично-апартаментальным комплексам на Кубани.

Эксперт считает, что второе полугодие будет характеризоваться «смешанным» режимом для российской столицы, где гостиничный сектор будет как расти, так и снижаться, а Северная столица пострадает из-за оттока туристов на пляжные направления.

Российская Федерация, пишет INFOX, в целом отличается пессимистичным настроем предпринимателей относительно перспектив бизнеса на фоне распространения COVID-19. Исследование компании «Grant Thornton Россия» указало на лидерство РФ в рейтинге по бизнес-пессимизму.