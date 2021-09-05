Уроженец Афганистана напал с ножом на двух пожилых жителей Берлина

Берлин, 5 сентября. Вооруженный ножом злоумышленник напал на двух человек в Берлине. Пожилые мужчина и женщина с различными ранениями госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали преступника. Им оказался выходец из Афганистана.

В настоящее время с ним работают полицейские и выясняют мотивы нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд приговорил гражданина Турции, напавшего на троих российских туристов в Стамбуле, к 36 годам тюремного заключения.