Китайский терминал в Хайфе: как Пекин усиливает свое влияние на Ближнем Востоке

В начале сентября в порту израильского города Хайфа был открыт новый терминал, управляемый Китаем, что вызывает большую обеспокоенность со стороны США. Американская администрация считает тревожным сигналом рост инвестиций КНР в экономику еврейского государства.

Стоимость нового объекта в главном порту Израиля составляет 1,7 млрд долларов. В соответствии с договором на протяжении 25 лет он будет управлять государственной компанией из КНР Shanghai International Port Group (SIPG).

Israel opened a new terminal run by a Chinese firm at the port of Haifa, in a move expected to boost Israel’s economy and open new opportunities for trade with Gulf countries https://t.co/Dosg11FGc8 — Al-Monitor (@AlMonitor) September 3, 2021

По плану терминал должен помочь росту экономики и открыть Израилю новые перспективы для торговли со странами Персидского залива. Кроме того, китайская инфраструктура поможет увеличить поток импортных товаров в государство, а также даст возможность повысить конкуренцию за счет снижения цен. Сегодня в Хайфу прибывает до 90% всех иностранных кораблей, заходящих в страну.

Опасения Вашингтона в этом случае обоснованы тем, что данный порт является частой остановкой не только для торговых судов, но и для американского флота. Кроме того, к гавани примыкает крупнейшая военная база Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

#Israel has opened a new shipping port along its Mediterranean coast - Bay Port at #Haifa, which will be operated by #Chinese company Shanghai International Port Group & will enable larger classes of cargo ships, carrying 18,000 containers or more to dock in Israel. pic.twitter.com/y7i8r4n0jx — Children of Peace (@ChildrenofPeace) September 2, 2021

Неотменяемое партнерство

В ходе недавней поездки премьер-министра Нафтали Беннета в США, директор ЦРУ Билл Бернс пытался в очередной раз объяснить главе еврейского кабмина опасность союза с китайцами. Однако председатель израильского правительства, как и его предшественник Биньямин Нетаньяху, намерен развивать экономическое партнерство с Пекином. Впрочем, при этом оговаривается, что сфера влияния китайских компаний будет ограничена.

Israel on Wednesday opened its Haifa-based Bay Port, a terminal operated by China’s Shanghai International Port Group. The US previously expressed concerns about China operating a port within one of its key Middle Eastern allies. https://t.co/xfNubIW7BZ — Algemeiner (@Algemeiner) September 3, 2021

Несмотря на тот факт, что в конце прошлого года израильские чиновники отклонили просьбу США о проверке порта на наличие китайских систем наблюдения, никаких изменений в двусторонних израильско-американских отношениях пока не произошло.

«Наше партнерство с Израилем остается непоколебимым», — сообщил журналистам командир Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс.

Примечательно, что на данный момент местом реализации масштабного проекта China Harbor Engineering Company является еще один израильский порт в городе Ашдод. Однако управлять им будет другая компания — Terminal Investment Limited, зарегистрированная в Швейцарии.

Стратегия Поднебесной

Китай активно усиливает свое влияние в ближневосточном регионе, реализуя там ряд инфраструктурных инициатив. В сущности, для некоторых стран в этой части света взаимодействие с КНР становится единственной возможностью иметь крупного торгового партнера.

Иран

Так, давним партнером Пекина является Тегеран. В условиях американских санкций Китай на правах другой «стратегической угрозы» для США продолжает экономическое сотрудничество с Ираном. Фактически азиатская страна поставляет Исламской Республике ряд товаров, которые с учетом принятых ограничений иранцам больше негде получить.

Федеральное агентство новостей /

И благодаря этому на персидском рынке китайцы обрели конкурентное преимущество. Кроме того, Иран стал важным транспортных узлом глобальной инициативы «Один пояс и один путь».

Федеральное агентство новостей /

Саудовская Аравия

Другая значимая точка данного проекта — Саудовская Аравия. Будучи заинтересованным в поставках полезных ископаемых из богатой нефтью страны, Китай охотно инвестирует в инфраструктуру королевства, закрепляясь тем самым в Персидском заливе. Для саудовцев, в свою очередь, КНР является крупнейшим торговым партнером.

Но вместе с тем Пекин концентрируется и на сотрудничестве с более нестабильными странами.

Федеральное агентство новостей /

Ливан

Порт Бейрута в свое время рассматривался Китаем как часть инициативы «Один пояс и один путь», однако его разрушение в 2020 году в результате взрыва заставило Пекин отказаться от включения объекта в транспортный коридор.

Хоть это государство из-за череды кризисов не может считаться полноправным деловым партнером, внутренняя обстановка там создает новые возможности для китайских инвесторов. Бейрут заинтересован в этом взаимодействии ради восстановления экономики, в то время как Пекин получит в свое распоряжение очередную опорную точку на Ближнем Востоке.

#China to boost pragmatic cooperation with #Lebanon in various fields, Chinese ambassador says https://t.co/xiIv0dM5zD — MTV English News (@MTVEnglishNews) July 30, 2021

Преимущество союза с Китаем для Ливана в данном случае заключается еще и в том, что, в отличие от ВМФ и богатых нефтью арабских стран, он не требует дополнительных реформ в ответ на финансовую помощь и сотрудничество.

Палестина

Несмотря на теплые отношения с еврейским государством, КНР также активно взаимодействует с Палестиной. Во время пандемии коронавируса Пекин предоставил жителям примыкающей к Израилю страны вакцины, а в период 11-дневной войны был готов принять представителей обеих сторон ради дипломатического урегулирования разногласий. После окончания же столкновений населению сектора Газа была доставлена экстренная гуманитарная помощь.

Федеральное агентство новостей /

Политической работе Китая всегда сопутствует экономическая, ставшая главным инструментом «мягкой силы» КНР. При этом в обращении со своими партнерами китайцы придерживаются нейтрально-дружественной позиции, концентрируясь на двусторонних финансовых выгодах.

Благодаря этому даже враждебно настроенные друг другу партнеры Пекина стараются не вмешиваться в политические шаги Китайской Народной Республики, прощая ее руководству те или иные «неудобные» им решения. Ослабление влияния Вашингтона на регион дает азиатской стране новые пути для установления деловых связей.

И в сложившейся обстановке Белый дом не смог помешать укреплению позиций Поднебесной даже на территории союзного Израиля.