Китайский терминал в Хайфе: как Пекин усиливает свое влияние на Ближнем Востоке

В начале сентября в порту израильского города Хайфа был открыт новый терминал, управляемый Китаем, что вызывает большую обеспокоенность со стороны США. Американская администрация считает тревожным сигналом рост инвестиций КНР в экономику еврейского государства.
Стоимость нового объекта в главном порту Израиля составляет 1,7 млрд долларов. В соответствии с договором на протяжении 25 лет он будет управлять государственной компанией из КНР Shanghai International Port Group (SIPG).
Israel opened a new terminal run by a Chinese firm at the port of Haifa, in a move expected to boost Israel’s economy and open new opportunities for trade with Gulf countries https://t.co/Dosg11FGc8— Al-Monitor (@AlMonitor) September 3, 2021
По плану терминал должен помочь росту экономики и открыть Израилю новые перспективы для торговли со странами Персидского залива. Кроме того, китайская инфраструктура поможет увеличить поток импортных товаров в государство, а также даст возможность повысить конкуренцию за счет снижения цен. Сегодня в Хайфу прибывает до 90% всех иностранных кораблей, заходящих в страну.
Опасения Вашингтона в этом случае обоснованы тем, что данный порт является частой остановкой не только для торговых судов, но и для американского флота. Кроме того, к гавани примыкает крупнейшая военная база Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
#Israel has opened a new shipping port along its Mediterranean coast - Bay Port at #Haifa, which will be operated by #Chinese company Shanghai International Port Group & will enable larger classes of cargo ships, carrying 18,000 containers or more to dock in Israel. pic.twitter.com/y7i8r4n0jx— Children of Peace (@ChildrenofPeace) September 2, 2021
Неотменяемое партнерство
В ходе недавней поездки премьер-министра Нафтали Беннета в США, директор ЦРУ Билл Бернс пытался в очередной раз объяснить главе еврейского кабмина опасность союза с китайцами. Однако председатель израильского правительства, как и его предшественник Биньямин Нетаньяху, намерен развивать экономическое партнерство с Пекином. Впрочем, при этом оговаривается, что сфера влияния китайских компаний будет ограничена.
Israel on Wednesday opened its Haifa-based Bay Port, a terminal operated by China’s Shanghai International Port Group. The US previously expressed concerns about China operating a port within one of its key Middle Eastern allies. https://t.co/xfNubIW7BZ— Algemeiner (@Algemeiner) September 3, 2021
Несмотря на тот факт, что в конце прошлого года израильские чиновники отклонили просьбу США о проверке порта на наличие китайских систем наблюдения, никаких изменений в двусторонних израильско-американских отношениях пока не произошло.
«Наше партнерство с Израилем остается непоколебимым», — сообщил журналистам командир Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс.
Примечательно, что на данный момент местом реализации масштабного проекта China Harbor Engineering Company является еще один израильский порт в городе Ашдод. Однако управлять им будет другая компания — Terminal Investment Limited, зарегистрированная в Швейцарии.
Стратегия Поднебесной
Китай активно усиливает свое влияние в ближневосточном регионе, реализуя там ряд инфраструктурных инициатив. В сущности, для некоторых стран в этой части света взаимодействие с КНР становится единственной возможностью иметь крупного торгового партнера.
Иран
Так, давним партнером Пекина является Тегеран. В условиях американских санкций Китай на правах другой «стратегической угрозы» для США продолжает экономическое сотрудничество с Ираном. Фактически азиатская страна поставляет Исламской Республике ряд товаров, которые с учетом принятых ограничений иранцам больше негде получить.
И благодаря этому на персидском рынке китайцы обрели конкурентное преимущество. Кроме того, Иран стал важным транспортных узлом глобальной инициативы «Один пояс и один путь».
Саудовская Аравия
Другая значимая точка данного проекта — Саудовская Аравия. Будучи заинтересованным в поставках полезных ископаемых из богатой нефтью страны, Китай охотно инвестирует в инфраструктуру королевства, закрепляясь тем самым в Персидском заливе. Для саудовцев, в свою очередь, КНР является крупнейшим торговым партнером.
Но вместе с тем Пекин концентрируется и на сотрудничестве с более нестабильными странами.
Ливан
Порт Бейрута в свое время рассматривался Китаем как часть инициативы «Один пояс и один путь», однако его разрушение в 2020 году в результате взрыва заставило Пекин отказаться от включения объекта в транспортный коридор.
Хоть это государство из-за череды кризисов не может считаться полноправным деловым партнером, внутренняя обстановка там создает новые возможности для китайских инвесторов. Бейрут заинтересован в этом взаимодействии ради восстановления экономики, в то время как Пекин получит в свое распоряжение очередную опорную точку на Ближнем Востоке.
#China to boost pragmatic cooperation with #Lebanon in various fields, Chinese ambassador says https://t.co/xiIv0dM5zD— MTV English News (@MTVEnglishNews) July 30, 2021
Преимущество союза с Китаем для Ливана в данном случае заключается еще и в том, что, в отличие от ВМФ и богатых нефтью арабских стран, он не требует дополнительных реформ в ответ на финансовую помощь и сотрудничество.
Палестина
Несмотря на теплые отношения с еврейским государством, КНР также активно взаимодействует с Палестиной. Во время пандемии коронавируса Пекин предоставил жителям примыкающей к Израилю страны вакцины, а в период 11-дневной войны был готов принять представителей обеих сторон ради дипломатического урегулирования разногласий. После окончания же столкновений населению сектора Газа была доставлена экстренная гуманитарная помощь.
Политической работе Китая всегда сопутствует экономическая, ставшая главным инструментом «мягкой силы» КНР. При этом в обращении со своими партнерами китайцы придерживаются нейтрально-дружественной позиции, концентрируясь на двусторонних финансовых выгодах.
Благодаря этому даже враждебно настроенные друг другу партнеры Пекина стараются не вмешиваться в политические шаги Китайской Народной Республики, прощая ее руководству те или иные «неудобные» им решения. Ослабление влияния Вашингтона на регион дает азиатской стране новые пути для установления деловых связей.
И в сложившейся обстановке Белый дом не смог помешать укреплению позиций Поднебесной даже на территории союзного Израиля.