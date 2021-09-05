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Звезда «Ходячих мертвецов» Эндрю Линкольн снимется в новом хорроре Гильермо дель Торо
Общество
Звезда «Ходячих мертвецов» Эндрю Линкольн снимется в новом хорроре Гильермо дель Торо
Global Look Press  /  Jorge Sanz

Лос-Анджелес, 5 сентября. Английский актер Эндрю Линкольн сыграет одну из главных ролей в хоррор-антологии Гильермо дель Торо под названием «Кунсткамера». Проект снимается эксклюзивно для Netflix.

Автор «Лабиринта фавна» и «Формы воды» Гильермо дель Торо уже приступил к работе над новым хоррором. Проект будет представлять собой антологию из восьми эпизодов, где собраны леденящие душу истории. Сам режиссер в одном из интервью заявил, что в проект «Кунсткамера» войдут только беспрецедентные сюжеты, которые бросят вызов традиционным представлениям о жанре ужасов.

«От мрачных до волшебных, от готических до гротескных или классически жутких — эти восемь одинаково сложных и зловещих историй», — обещает зрителям всемирно известный постановщик.

Одну из главных ролей в проекте сыграет звезда сериала «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн. Он снимется в эпизоде, режиссером которого выступит Гильермо дель Торо. Автор «Лабиринта фавна» снимет для проекта два выпуска, в остальных же будет значиться как автор идеи и продюсер. Постановщиками других серий станут Винченцо Натали («Химера») и Панос Косматос («Мэнди»). Премьера хоррор-антологии «Кунсткамера» запланирована на следующий год на платформе Netflix.

В конце августа стало известно, что главные голливудские комики Эдди Мерфи и Джона Хилл вернутся на экраны в новом фильме. Проект эксклюзивно снимается для стримингового сервиса Netflix.

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