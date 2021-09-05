Госзастройщик для возведения доступного жилья может появиться в России

Москва, 5 сентября. Жилищную проблему для отдельных категорий граждан можно решить созданием государственного застройщика, заявил на ВЭФ-2021 замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Чиновник выступил против искусственного ограничения цен на жилье, поскольку в таком случае на рынок могут прийти инвесторы и скупить объекты по выгодной цене для последующей перепродажи. Стасишин считает, что застройщики могли бы продавать часть квартир для отдельных категорий граждан по цене ниже рыночной. Взамен бы компании получали налоговые льготы и другие послабления от государства, указал замминистра.

«Разделим рынок, который можно оптимизировать за счет увеличения предложения, и обязанность обеспечить доступным жильем категории граждан, которые действительно ни на каких рыночных условиях, ни по ипотечной ставке 0% просто не смогут никогда купить жилье», — предложил Стасишин.

Аналитики ранее оценили перспективы снижения цен на жилье в России и возможность государственной поддержки застройщиков. Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы рынок стабилизируется, но ждать резкого снижения ставок не стоит.

Низкая доступность ипотеки в России вызвана несколькими факторами. Сетевое издание INFOX отмечает, что за последний год приобрести квартиру в кредит стало почти на 50% дороже.