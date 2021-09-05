В Саратовской области двухлетний ребенок захлебнулся во время купания в ванной

Саратов, 5 сентября. Правоохранительные органы города Аткарск Саратовской области проводят проверку по факту гибели двухлетнего мальчика, который захлебнулся во время купания в ванной.

Согласно данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, трагедия произошла на улице Восточная около одного из бараков. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть маленького ребенка.

Тело малыша отправлено на судмедэкспертизу для дальнейшего вскрытия. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку, направленную на установление обстоятельств и причин гибели мальчика.

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