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Появился первый трейлер сериала «Вертинский» о жизни знаменитого русского шансонье
Общество
Появился первый трейлер сериала «Вертинский» о жизни знаменитого русского шансонье
Кадр из сериала «Вертинский»

Москва, 5 сентября. Онлайн-кинотеатр KION представил дебютный трейлер сериала Авдотьи Смирновой «Вертинский». Проект расскажет о жизни и творчестве знаменитого артиста первой половины XX века.

Премьера биографической драмы состоится одновременно на площадке KION и в эфире Первого канала. По телевидению будет транслироваться версия для аудитории старше 12 лет, а в онлайн-кинотеатре будет доступна «взрослая» версия с рейтингом 18+.

Инициатором проекта стала дочь Александра Вертинского, актриса Анастасия Вертинская. Сериал расскажет о драматической закулисной жизни именитого шансонье, а также об эмиграции певца в 1919 году и о его долгожданном возвращении на родину в середине Великой Отечественной войны.

Режиссером многосерийного фильма стала Авдотья Смиронова — автор комедии «Кококо» и исторической картины «История одного назначения». Главную роль в байопике сыграл Алексей Филимонов. Все песни Вертинского в сериале актер исполнил сам. В сериале также снялись Сергей Уманов, Павел Ерлыков, Степан Девонин, Паулина Андреева, Юлия Марченко и Анна Михалкова. Премьера проекта состоится 13 сентября.

В конце августа состоялась премьера еще одного проекта KION под названием «Коса». Многосерийный фильм был по достоинству оценен зрителями и критиками. Проект даже стал победителем в категории «Лучший ТВ/веб-сериал» на Нью-Йоркском кинофестивале.

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музыка сериал смирнова вертинский
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