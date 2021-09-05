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Пять человек получили ранения при взрыве в Колумбии
Весь мир
Пять человек получили ранения при взрыве в Колумбии
Global Look Press  /  © Xinhua

Араука, 5 сентября. В результате взрыва в граничащем с Венесуэлой колумбийском департаменте Араука ранены пять человек. Жертвами стали двое военных, полицейский и мирные жители. Об этом сообщила газета Notitarde.

По данным СМИ, неизвестные бросили взрывчатку в автомобиль, на котором ехали военные и полицейские. В результате пять человек, среди которых было двое гражданских, получили ранения. Власти департамента Араука выразили обеспокоенность в связи с насильственными действиями, которые произошли за последние несколько недель в регионе.

На место происшествия приехал министр национальной обороны Колумбии Диего Молано. Он заявил, что усилит блокпосты в связи с возросшей активностью боевиков.

«Мы усиливаем «План Араука Сегура» и «План Муралла», чтобы осуществлять больше пограничного контроля и усилить патрулирование на реке Араука. Преступники не будут спать спокойно под нашим командованием», — сказал он.

FARC и ELN

Департамент Араука на востоке страны считается одним из наиболее пострадавших в противостоянии властей и членов двух радикальных организаций: «Армии национального освобождения» (ELN) и «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Обе группировки занимаются партизанской деятельностью: нападают на армии Колумбии и Венесуэлы, а также мирных жителей, устраивают теракты и похищают туристов с целью выкупа. США и ЕС причисляют ELN к террористическим организациям.

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