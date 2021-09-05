Пять человек получили ранения при взрыве в Колумбии

Араука, 5 сентября. В результате взрыва в граничащем с Венесуэлой колумбийском департаменте Араука ранены пять человек. Жертвами стали двое военных, полицейский и мирные жители. Об этом сообщила газета Notitarde.

#Internacional | Atentado con explosivo contra fuerza pública deja cinco heridos en Colombia| #4Sep https://t.co/EWfBceO8xH — Notitarde (@webnotitarde) September 4, 2021

По данным СМИ, неизвестные бросили взрывчатку в автомобиль, на котором ехали военные и полицейские. В результате пять человек, среди которых было двое гражданских, получили ранения. Власти департамента Араука выразили обеспокоенность в связи с насильственными действиями, которые произошли за последние несколько недель в регионе.

На место происшествия приехал министр национальной обороны Колумбии Диего Молано. Он заявил, что усилит блокпосты в связи с возросшей активностью боевиков.

«Мы усиливаем «План Араука Сегура» и «План Муралла», чтобы осуществлять больше пограничного контроля и усилить патрулирование на реке Араука. Преступники не будут спать спокойно под нашим командованием», — сказал он.

Hay que acabarle el jueguito a los bandidos. Junto con @fuerzasmilcol y @policianacional reforzamos el ‘Plan Arauca Segura’ y ‘Plan Muralla’ para hacer más controles en la frontera y fortalecer patrullaje en el río Arauca. Los criminales no dormirán tranquilos bajo nuestro mando. pic.twitter.com/bpStNzxsY3 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 4, 2021

FARC и ELN

Департамент Араука на востоке страны считается одним из наиболее пострадавших в противостоянии властей и членов двух радикальных организаций: «Армии национального освобождения» (ELN) и «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Обе группировки занимаются партизанской деятельностью: нападают на армии Колумбии и Венесуэлы, а также мирных жителей, устраивают теракты и похищают туристов с целью выкупа. США и ЕС причисляют ELN к террористическим организациям.