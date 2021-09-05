Вопреки всему: Паралимпиада в Токио оказалась самой успешной для российской команды

Российские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио выступили блестяще. Наша сборная повторила лучший результат по количеству золотых наград, установленный еще в Лондоне в 2012 году, тогда россияне завоевали 102 медали.

В этот раз наши атлеты в Токио выиграли 118 медалей, из которых 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

В медальном зачете по количеству золотых наград наша сборная заняла четвертое место, уступив первую тройку сборным Китая, Великобритании и США. Китайские паралимпийцы оказались недосягаемы — 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медалей (207 всего). Таким образом, команда КНР, с 2004 года не опускающаяся ниже первого места в медальном зачете на Паралимпиадах, снова удержала лидерство в своих руках.

Федеральное агентство новостей /

Британцам и американцам россияне уступили совсем чуть-чуть. В копилке спортсменов из Великобритании 41 золотая медаль, 38 серебряных и 45 бронзовых (124 всего). Команду США по общему количеству наград российская сборная вообще превзошла: сборная Соединенных Штатов сумела завоевать только 104 медали. Американцы выиграли на одну золотую медаль больше, поэтому в итоговом медальном зачете оказались выше российской команды.

Особенно порадовали наши пловцы, которые принесли стране больше всего наград: 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых медалей. 49 наград только в одном плавании — удивительное достижение! Немного отстали от пловцов легкоатлеты, также проявившие себя в полной красе — 38 медалей, из которых 12 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых. Ярко выступила и сборная по фехтованию, завоевавшая 7 наград разного достоинства: 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. В этих трех дисциплинах превзойти россиян сумели только китайцы.

Global Look Press / Bob Martin for OIS

Итоговое третье, — наверное, не то место, на которое в нашей стране рассчитывают, но, учитывая невероятные сложности, с которыми пришлось столкнуться спортсменом в течение последних лет, это — невероятное достижение. Напомним, в 2016 году российские атлеты не выступали на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала и антироссийских санкций. Не сомневаемся, что через три года в Париже российские паралимпийцы выступят еще успешнее и завоюют еще больше наград различного достоинства.

Ранее сообщалось, что матч сборной России по футболу против команды Словакии в октябрьском отборе на чемпионат мира — 2022, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре, переносить из Казани в Москву не будут. Он состоится 8 октября в 21:45 по московскому времени на домашнем стадионе «Рубина», как и планировалось в самом начале.