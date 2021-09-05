Синоптики допустили возможность первых заморозков в Центральной России

Москва, 5 сентября. Первые заморозки в Центральной России могут наступить уже в ночь на понедельник, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Осенняя погода ожидается в московском регионе в ближайшие дни. Столбики термометров в столице не поднимутся выше 11 градусов тепла, в Подмосковье воздух может прогреться до 12 градусов. Ночью показатель может снизить до нуля.

«Это не отчетливый «минус», это кратковременная нулевая температура, при которой, тем не менее, вода замерзает», - рассказал Тишковец.

Первые заморозки в некоторых регионах России зафиксировали еще в конце лета. Отрицательные температурные показатели в центре Европейской части страны пока не ожидаются, сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.