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Синоптики допустили возможность первых заморозков в Центральной России

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 13:25
Общество
Синоптики допустили возможность первых заморозков в Центральной России
pixabay.com

Москва, 5 сентября. Первые заморозки в Центральной России могут наступить уже в ночь на понедельник, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Осенняя погода ожидается в московском регионе в ближайшие дни. Столбики термометров в столице не поднимутся выше 11 градусов тепла, в Подмосковье воздух может прогреться до 12 градусов. Ночью показатель может снизить до нуля.

«Это не отчетливый «минус», это кратковременная нулевая температура, при которой, тем не менее, вода замерзает», - рассказал Тишковец.

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