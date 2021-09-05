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«Свинство»: Екатерина Волкова резко высказалась в адрес домогающихся актрис мужчин
Шоу-бизнес
«Свинство»: Екатерина Волкова резко высказалась в адрес домогающихся актрис мужчин
instagram.com  /  @volkovihome

Москва, 5 сентября. Звезда комедийного сериала «Воронины» Екатерина Волкова призналась, что лично сталкивалась с домогательствами и считает такое поведение мужчин недопустимым.

Актриса более десяти лет замужем за архитектором Андреем Карповым, с которым воспитывает дочь Елизавету. Несмотря на счастливый брак, Волкова часто становилась объектом пристального внимания мужчин.

«Я считаю, что это свинство и скотство. В любой профессии. Когда человек получает власть и начинает этим пользоваться», — поделилась она с изданием «Вокруг ТВ».

По словам звезды кино, ей делали недвусмысленные предложения, но она каждый раз отшучивалась. Волкова не исключила, что некоторые артистки соглашаются на интим ради карьеры, сообщает канал «360». Но «попасть в кино через постель» можно было в начале нулевых, а не сейчас, подытожила она.

Тема с домогательствами в отношении актрис снова появилась в СМИ после интервью Елены Прокловой. Артистка рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион» о приставаниях, пережитых ею в подростковом возрасте. После этих откровений на Проклову обрушилась волна негатива со стороны коллег.

Ранее Ирина Безрукова поделилась историей, произошедшей с ней на съемках в Китае. Продюсер картины через переводчицу расспрашивал ее о нравственности в России, намекая на желание поближе познакомиться с актрисой.

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волкова домогательства воронины
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