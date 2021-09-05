Востребованность льготной ипотеки подтвердили в Минфине России

Москва, 5 сентября. Выяснилось, что государственные программы по ипотеке пользовались повышенной популярностью среди семей с детьми.

Актуальные льготные программы, запущенные правительством, стали по-настоящему необходимы для многих отечественных домохозяйств. Замдиректора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев отметил в комментарии РИА Новости, что семьи с детьми стали фактически целевой группой проектов.

Важно, что руководство страны продолжит поддерживать российские семьи и будет сохранять ориентированность на них при формировании инициатив по льготам в сфере недвижимости.

Яковлев подчеркивает, что кабмин осуществляет субсидирование как многодетных семей, так и семей с одним ребенком. Согласно представленной чиновником статистике, «Семейной ипотекой» воспользовались более 165 тыс. человек, получив по программе порядка 459,7 млрд рублей.

Если в семье был рожден третий или следующий ребенок после 1 января 2019 года, то родители могут оформить получение 450 тыс. рублей от государства, которые могут быть направлены на погашение ипотечных займов, напомнил сотрудник ведомства.

Прогноз по бюджетным затратам на реализацию программ льготной ипотеки не стали менять в Министерстве финансов России.