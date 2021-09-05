Японцы поддержали слова Путина о развитии Курильских остров

Токио, 5 сентября. Заявление президента России Владимира Путина о развитии территорий Курильских островов вызвало бурную реакцию японских пользователей Сети.

Российский лидер во время выступления на Восточном экономическом форуме рассказал о создании особого режима для бизнеса на Курилах. Согласно нововведению, предполагается освобождение предпринимательства от налогов на десять лет. Такое преимущество будет доступно и для отечественных, и для зарубежных инвесторов.

Японцы поддержали слова президента РФ и увидели в этом выгоду для Токио.

«Что же, в этом нет ничего плохого. Только нужно действовать осторожно, чтобы не попасть в сильную зависимость от России», — написал пользователь под ником a_k.

Другие комментаторы отметили, что это станет шансом для Японии наладить доверительные отношения с Россией. Так, возможно, Токио вернет контроль над Курилами, предположили пользователи.

Ранее власти Японии осудили визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на острова. Политики публично раскритиковали позицию Токио по этому поводу. Такая реакция стала свидетельством несостоятельности властей. Полемика Токио провалилась, пояснили японские депутаты свою позицию.