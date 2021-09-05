EgyptAir возобновил коммерческие полеты в Кувейт после годичного перерыва

Каир, 5 сентября. EgyptAir возобновил авиасообщение с Кувейтом после годичного перерыва. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

По словам генерального директора Амр Абу эль-Айнейн, для полетов используются самолеты Boeing-737-800 и Boeing-787 Dreamliner. Начиная с понедельника авиаперевозчик приступит к выполнению двух рейсов в неделю.

Воздушное сообщение возобновилось после решения Кабинета министров Кувейта наладить авиационное коммерческое сотрудничество с Египтом, Индией, Бангладеш, Пакистаном, Шри-Ланкой и Непалом на определенных условиях. Речь идет об ограниченном количестве прибывших пассажиров в страну — до 11 тысяч человек еженедельно.

В августе 2020 года Кувейт запретил полеты в 31 страну, включая египетское государство. Причиной таких ограничений стали опасения из-за пандемии COVID-19.

Согласно новым условиям, пассажирам по прибытии в кувейтские аэропорты необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позднее, чем за 72 часа. Специалисты воздушной гавани также разрешат въезд тем, кто получил одну дозу вакцины от коронавируса Johnson & Johnson или два укола Moderna, Pfizer и Astrazeneca.

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Те, кто сделал прививку российским «Спутником V» или китайскими Sinopharm и Sinovac, будут допущены в страну только после получения третьего укола одной из вакцин, утвержденных арабским государством.

Пассажиры, получивших дозу препарата от коронавируса, необходимо предъявить сертификаты, в которых указаны их имена, как в паспорте, тип и поставщики лекарства, даты доз и QR-код. Также им следует скачать приложения Kuwait Mosafer и Shlonik, чтобы Министерство здравоохранения Кувейта смогло следить за состоянием прибывающих путешественников.

Египет в конце августа расширил список стран, жители которых имеют право оформить электронную визу непосредственно до поездки в республику. Среди них Россия, Белоруссия, Бахрейн и еще 70 государств.