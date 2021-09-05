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Ростовчан призывают быстрее вакцинироваться от коронавируса и гриппа
Общество
Ростовчан призывают быстрее вакцинироваться от коронавируса и гриппа
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Ростов-на-Дону, 5 августа. Городское здравоохранение донской столицы призвало горожан поторопиться с прививкой от коронавируса, так как осенью ожидается приход в область нескольких штаммов гриппа, а между вакцинацией от гриппа и COVID-19 должно пройти минимум четыре недели.

В Горздраве поясняют, что этой осенью в Ростов придет несколько новых штаммов гриппа. Наличие в одном организме коронавирусной инфекции и гриппа одновременно приведет к печальным последствиям. 

В этом году инфекционисты ожидают появление в регионе гриппа Гонконг (H3N2), азиатского (H2N2) и сезонного (H1N1). Вакцинация от гриппа начнется с сентября, поэтому донские медики рекомендуют не ждать сильного спада температур и разгара эпидемии, а вакцинироваться с началом прививочной компании. 

Ранее ФАН сообщал, что по мнению академика РАН Геннадия Онищенко, сентябрь — не самое благоприятное время. Именно в этом месяце возрастает риск подхватить сезонные инфекционные заболевания. Ситуация обостряется еще и тем, что грипп можно спутать с коронавирусом, а коронавирус — с гриппом. Чтобы обезопасить себя от болезней, важно уже сейчас пройти вакцинацию как от COVID-19, так и от гриппа.

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