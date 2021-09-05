Минздрав России оценил влияние прививки от коронавируса на беременных и их детей

Москва, 5 сентября. Вакцинация защищает от коронавируса не только беременную женщину, но и ее плод, заявила главный гинеколог Минздрава РФ академик Лейла Адамян.

Согласно результатам проведенных исследований, мама не может заразить малыша коронавирусной инфекцией через плаценту и околоплодные воды. Антитела к заболеванию, в свою очередь, передаются новорожденному через кровь, отметила Адамян в эфире «Радио России».

Заболевшие COVID-19 беременные женщины способны противостоять цитокиновому шторму благодаря особенностям иммунной системы, заявила международная группа ученых. Всего 14 будущих мам приняли участие в исследовании на эту тему.