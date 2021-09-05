Певец Юрий Шатунов вспомнил, как Пугачева проверяла его желание попасть в шоу-бизнес

Москва, 5 сентября. Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов в эфире программы «Привет, Андрей!» рассказал о своей встрече с певицей Аллой Пугачевой в Сочи.

По словам артиста, Пугачева была влиятельной персоной на эстраде, она решала судьбы молодых певцов. В начале девяностых Шатунов пригласил ее в Сочи, чтобы продемонстрировать свой талант. Пугачева первым делом поинтересовалась, на каких инструментах он может играть.

Шатунов предложил сыграть на гитаре, барабанах и гармошке. Народная артистка СССР захотела послушать гармонь. И тут исполнитель без всякого стеснения начал распевать матерные частушки, сообщает канал «360».

«Понимаю, что это была проверка боем, «наш не наш», мол, сможет ли что-то сделать и пойдет ли далеко. После этого случая понял, что могу и пойду», — поделился Шатунов.

Этот забавный перформанс доказал, что молодой артист действительно хочет быть частью шоу-бизнеса. Шатунов по-прежнему выступает с хитами «Ласкового мая», у него есть свой слушатель. Его также часто приглашают в ток-шоу на федеральных каналах.

Ранее Шатунов выступил на сцене конкурса «Новая волна», исполнив песню Димы Билана «Про белые розы». Сидевшие в зале зрители заметили, что артист сильно постарел.