Триполи, 5 сентября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба провел отчетное заседание по боестолкновениям на столичных улицах. Об этом сообщает издание Afrigate News.

Директор Департамента военной разведки и начальник генерального штаба предоставили присутствующим подробный доклад о случившемся. Изучив документы, глава кабмина поручил верховному главнокомандующему завершить расследование и четко представить результаты, чтобы виновных призвать к ответственности.

Абд аль-Хамид Дабиба также распорядился создать комитет по установлению фактов, который представит свои выводы в течение недели. По итогам отчета специалисты приступят к установлению личностей преступников и их обвинению.

«Во время встречи с военным прокурором Масудом Урумой премьер подчеркнул важность принятия необходимых юридических мер в связи со столкновениями, которые произошли в районе Салах ад-Дина», — говорится в заявлении пресс-службы ПНЕ.

В ночь со 2 на 3 сентября началась перестрелка между группами из 444-й бригады и боевиками, связанными со Службой поддержки стабильности под командованием террориста Ганивы аль-Кикли. Военные действия развернулись неподалеку от казарм в лагере Ат-Тикбали в Триполи.

Информации о пострадавших среди гражданского населения нет. Однако поступили сообщения о гибели офицера.

Инцидент вызвал широкий резонанс в международном сообществе. Представители Миссии ООН осудили действия боевиков, поставивших под угрозу безопасность в столице и мирный процесс по урегулированию кризиса в стране.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в начале лета провел социологическое исследование по ситуации в североафриканском государстве. Он подготовил и опубликовал документальный фильм под названием «Новая террористическая угроза в Ливии».