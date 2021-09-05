Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 14:13
14:12
Общество
Террористами в 1990-е годы было похищено не менее 900 дагестанцев
14:05
Общество
Песков отметил блестящие способности мальчика, сделавшего замечание Путину
14:03
Политика
«Нонсенс»: Песков прокомментировал заявление Зеленского об угрозе «СП-2» Европе
14:03
Политика
Песков заявил о недопустимости использования исторических земель России против нее
14:00
Политика
Песков назвал стремление Украины в НАТО угрозой для России
14:00
Весь мир
Битва за Дейр эз-Зор: как русские помогли армии Сирии закрепить успех в войне с ИГ
14:00
Шоу-бизнес
Брежнева не ревнует Меладзе к новым участницам группы «ВИА Гра»
13:57
Экономика
Почти 40% жителей России отказались от зарплаты в «конверте»
13:56
Политика
Песков: Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского
13:55
Общество
Попова назвала действенный способ защиты от множества штаммов коронавируса
Все новости

Премьер Ливии поручил создать комитет по расследованию боестолкновений в Триполи
Весь мир
Премьер Ливии поручил создать комитет по расследованию боестолкновений в Триполи
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 5 сентября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба провел отчетное заседание по боестолкновениям на столичных улицах. Об этом сообщает издание Afrigate News.

Директор Департамента военной разведки и начальник генерального штаба предоставили присутствующим подробный доклад о случившемся. Изучив документы, глава кабмина поручил верховному главнокомандующему завершить расследование и четко представить результаты, чтобы виновных призвать к ответственности.

Абд аль-Хамид Дабиба также распорядился создать комитет по установлению фактов, который представит свои выводы в течение недели. По итогам отчета специалисты приступят к установлению личностей преступников и их обвинению.

«Во время встречи с военным прокурором Масудом Урумой премьер подчеркнул важность принятия необходимых юридических мер в связи со столкновениями, которые произошли в районе Салах ад-Дина», — говорится в заявлении пресс-службы ПНЕ.

В ночь со 2 на 3 сентября началась перестрелка между группами из 444-й бригады и боевиками, связанными со Службой поддержки стабильности под командованием террориста Ганивы аль-Кикли. Военные действия развернулись неподалеку от казарм в лагере Ат-Тикбали в Триполи.

Информации о пострадавших среди гражданского населения нет. Однако поступили сообщения о гибели офицера.

Инцидент вызвал широкий резонанс в международном сообществе. Представители Миссии ООН осудили действия боевиков, поставивших под угрозу безопасность в столице и мирный процесс по урегулированию кризиса в стране.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в начале лета провел социологическое исследование по ситуации в североафриканском государстве. Он подготовил и опубликовал документальный фильм под названием «Новая террористическая угроза в Ливии».

Премьер Ливии поручил создать комитет по расследованию боестолкновений в Триполи
Prt Scr vk.com  / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Премьер Ливии поручил создать комитет по расследованию боестолкновений в Триполи
ливия стрельба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru