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Сейсмологи зафиксировали в Туве землетрясение магнитудой 4,8
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали в Туве землетрясение магнитудой 4,8
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Кызыл, 5 сентября. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло днем в горах. Подземные толчки зафиксировали на западе Республики Тыва.

Согласно данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, о сейсмологическом событии стало известно в 14:44 (10:44 мск) Эпицентр находился рядом с озером Кара-Холь. Интенсивность толчков составила 6,1.

Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Ближайший к эпицентру населенный пункт - cело Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна Тувы расположен далеко от места землетрясения.

Ранее сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 3,6, которое произошло рядом с Курилами в акватории Тихого океана. Подземные толчки отмечены утром в 5 сентября. Эпицентр находился неподалеку от Малой Курильской гряды.

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землетрясение тува подземные толчки
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