Онищенко рассказал, кто входит в группу риска заболевания гриппом

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, кому в первую очередь необходимо прививаться от гриппа и как прививку совместить с вакциной от COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию гриппа осенью. По ее словам, мишенью для гриппа являются те, кто перенес коронавирус и не успел восстановить иммунную систему, пишет РБК.

«Давайте не будем убаюкивать население тем, что переболевшие коронавирусом защищены и больше не заболеют. Мы призываем всех прививаться от гриппа, особенно детей школьного возраста и их родителей. Тем более детей в пубертате, поскольку этот период считается самым уязвимым: серьезные гормональные сдвиги, нестабильность иммунной системы», — рассказал Геннадий Онищенко.

Федеральное агентство новостей /

Также необходимо привить от гриппа активное население — людей, которые вакцинированы от COVID-19, и пожилых. У них болезнь протекает гораздо тяжелее, чем у молодых, отметил собеседник агентства.

«Пожилые люди всегда в группе риска. Приход гриппа мы еще ожидаем, а коронавирус уже есть, поэтому в первую очередь нужно добиваться вакцинации групп риска по производственным показателям. Спустя месяц после второй вакцинации от коронавируса можно прививать от гриппа», — объяснил врач.

Геннадий Онищенко рассказал, что практика с совмещением прививок в стране началась давно, но наблюдений и опыта пока недостаточно, чтобы это применять с вакциной от COVID-19.

«Между прививками должен пройти месяц. Помните, необходимо отдыхать, высыпаться, принимать витамины, правильно питаться и одеваться по погоде. Все это очень важно для иммунитета», — резюмировал собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что почти 70% школьных учителей прошли вакцинацию от COVID-19. Чуть меньше этот показатель среди педагогов высших учебных заведений. Обеспечить безопасность образовательного процесса в новом учебном году можно за счет высокого показателя вакцинации среди педагогов и студентов.