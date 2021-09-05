Талибы заявили об установлении полного контроля над афганской провинцией Панджшер

Кабул, 5 сентября. Представитель движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) заявил о переходе провинции Панджшер под полный контроль боевиков, несмотря на усилия повстанцев.

Об этом в воскресенье ТАСС заявил представитель катарского политического офиса «Талибана» Мохаммад Сохаил Шахин.

«Почти все части Панджшера находятся под нашим контролем», — сказал он.

Ранее боевики сообщали, что заняли штаб губернатора провинции в административном центре — городе Базарак. Силы сопротивления не подтвердили захват и утверждают, что им удалось затормозить продвижение талибов к городу при помощи массового минирования дорог. Представитель сопротивления Фахим Дашти сообщил, что им даже удалось оттеснить талибов от Базарака и уничтожить не меньше 600 членов движения.

Пока что точной информации о ситуации в Панджшере нет. Несколько дней назад талибы оставили провинцию без доступа к Сети, чтобы лидеры сопротивления не могли размещать посты в соцсетях и общаться со своими сторонниками из других регионов. Позже подачу электроэнергии в Панджшер восстановили, но поступающие оттуда сведения по-прежнему противоречивые.

1 Организация запрещена на территории РФ.