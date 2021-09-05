Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по Саудовской Аравии

Сана, 5 сентября. Представители йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) сообщили о ракетных ударах по территории Саудовской Аравии.

По словам официального представителя хуситов, бригадного генерала Яхья Сариа, обстрелу баллистическими ракетами и дронами подверглись промышленные и инфраструктурные объекты нефтяной компании Saudi Aramco, которая обеспечивает значительную часть саудовского ВВП.

Вооруженные действия в Йемене тянутся на протяжении многих лет, в марте 2015 года в гражданский конфликт вмешался Эр-Рияд, с целью помешать к приходу к власти движения «Ансар Алла». С тех пор активные боевые действия зашли в тупик и привели к массовым жертвам среди гражданского населения Йемена.

Хуситы с 2015 года неоднократно обстреливали ракетами территорию Саудовской Аравии и по-прежнему контролируют западную часть Йемена. Ранее стало известно о начале наступления отрядов «Ансар Алла» против просаудовских сил в провинции Мариб.