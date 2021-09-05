Фанаты уверены, что похудевшая Екатерина Скулкина потеряла свою харизму

Москва, 5 сентября. Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина всегда славилась пышными формами, однако в прошлом году начала активно худеть. Далеко не все фанаты положительно оценили ее преображение.

Лишний вес никогда не был для Екатерины Скулкиной поводом для комплексов. Она блистала на сцене одно из популярных юмористических шоу, с удовольствием соглашалась на дерзкие фотосессии, а главное не была обделена мужским вниманием. Однако в прошлом году звезда Comedy Woman начала стремительно сбрасывать вес. Своими результатами она делится в Instagram-аккаунте. Скулкина не только пересмотрела рацион, но и приступила к активным тренировкам.

На днях юмористка опубликовала несколько снимков, сделанных во время занятий. В кадре она позирует в обтягивающей спортивной форме, демонстрируя невероятное преображение. Теперь вместо пышных форм звезда Comedy Woman может похвастаться тонкой талией и стройными ногами.

Однако не все подписчики поддержали худеющую Скулкину. В комментариях фанаты массово просят юмористку перестать сбрасывать вес, сообщает портал «Дни.ру». По мнению поклонников, вместе с килограммами звезда лишилась женственности, обаяния, а главное невероятной харизмы, за что ее и полюбили миллионы.

«Остановитесь! Только хвостик теперь виднеется от харизмы»: «Мне вы так нравились, когда были с формами!»; «Вы похудели и теперь растеряли красоту и харизму. Скоро будите как все звезды — ни отличить на лицо!» — написали подписчики.

Некоторые фолловеры предположили, что Скулкина с новыми силами взялась за похудение ради нового шоу. На телеканале «Россия-1» скоро выйдет юмористический проект «Шоу большой страны». Ведущими программы выступят звезда Comedy Woman и Дмитрий Шепелев.