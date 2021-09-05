Украинцам упростили условия посещения Белоруссии для сбора грибов

Киев, 5 сентября. Граждане Украины смогут в упрощенном порядке пересекать границу Белоруссии для сбора грибов, сообщили в подразделении Госпогранслужбы «Северная граница».

Пропуск украинцев будут осуществлять ежедневно с 06:00 до 20:00 по местному времени. Граждане обязуются вернуться на территорию своей страны в день пересечения границы. Попасть на территорию Белоруссии в упрощенном порядке можно будет через пункты «Познань», «Березовое» и «Дроздынь».

«Продлится упрощенный пропуск лиц на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника «Ольманськие болота» до 15 ноября», — уточняется в сообщении.

Использование индивидуальных средств защиты и регулярный температурный контроль остаются обязательными условиями для посещения Белоруссии. Пересечь границу можно пешком или на велосипеде.

Пик третьей волны грибов зафиксировали в России, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. Специалист назвал сезон 2021 года особенным, поскольку в начале лета из-за аномальной жары грибники остались ни с чем.