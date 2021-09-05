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Греф: решение по регулированию экосистем может быть принято до конца года

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 12:29
Экономика
Греф: решение по регулированию экосистем может быть принято до конца года
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Москва, 5 сентября. Итоговое решение по регулированию Банком России экосистем финансовых организаций может быть принято до конца 2021 года. Такое заявление сделал глава «Сбера» Герман Греф.

Центробанк РФ в июне предложил пути регулирования экосистем кредитных организаций. Оптимальным решением ЦБ считает установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в объеме 30% от суммарного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды.

«Мы находимся сейчас в активном диалоге с Центральным банком. На наш взгляд, не очень оптимальный был предложен на первом этапе метод регулирования финансовых организаций», — заявил Греф на полях ВЭФ.

По его прогнозам, решение по этому вопросу может быть принято до конца текущего года. Оно должно стать оптимальным для всех участников рынка, выразил надежду глава Сбербанка.

Потенциальные убытки от неконтролируемого развития экосистем могут ударить по кредитным организациям и лечь на вкладчиков. Об этом говорилось в докладе Центробанка РФ.

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