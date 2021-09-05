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Как Ирак борется с нехваткой воды в реках Тигр и Евфрат
Весь мир
Как Ирак борется с нехваткой воды в реках Тигр и Евфрат
Global Look Press  /  Egmont Strigl/imageBROKER.com

Представители Багдада и Анкары достигли взаимопонимания по вопросам управления водным потоком трансграничных рек.

Глава иракского министерства водных ресурсов Махди Рашид аль-Хамдани провел в Багдаде встречу с турецким послом Али Риза Гюнеем. Во время переговоров глава ведомства подчеркнул важность двустороннего сотрудничества и напомнил об актуальной проблеме засухи, которая может привести к масштабной экологической катастрофе в его стране. Дипломатический представитель Турции в свою очередь отметил, что Анкара готова к совместной работе, направленной на удовлетворение потребностей иракцев.

Нехватка воды в последние годы наблюдается во всем регионе, что нередко обостряет политические споры между соседними странами. Особенно часто объектом международной критики становится именно Турция, по территории которой проходят две важнейшие трансграничные реки Тигр и Евфрат. Контроль за их потоком осуществляется благодаря построенным на территории государства плотинам.

По этой причине располагающиеся ниже по течению Сирия и Ирак зависят от действий Анкары, нередко использующей свое территориальное превосходство в политических целях.

Предпосылкой для нового шага со стороны Багдада стало июньское увеличение потока Тигра, предпринятое Турцией для решения нехватки воды в соседней республике. Впрочем, осуществление данной сделки неоднократно откладывалась в одностороннем порядке.

Истоки проблемы

Разногласия между Анкарой, Багдадом и Дамаском по вопросу водоснабжения существенно обострились после начала реализации Проекта Юго-Восточной Анатолии (GAP), направленного на оптимизацию водных ресурсов в турецком регионе, где располагаются верховья Тигра и Евфрата. Инициатива подразумевает создание новых плотин, гидроэлектростанций и других инфраструктурных объектов.

Это естественно повлекло за собой снижение речных потоков в располагающихся ниже по течению Сирии и Ираке. В дополнение к этому экологическая ситуация и рост населения городов еще более усугубили положение дел.

Еще в 1997 году Организация Объединенных Наций пыталась разрешить споры трех государств, предложив рамочную конвенцию «О праве несудоходных видов использования международных водотоков». Однако Анкара стала одной из сторон, не согласившихся подписывать документ.

Вместо этого представители турецкой власти предложили отказаться от юридического соглашения в пользу «политики добрососедства», при которой обладающее большими водными запасами государство выделяет их для удовлетворения потребностей соседей ниже по течению. Однако примечательно, что в зависимости от обстоятельств в этом случае поток может уменьшаться. Например — в период засушливого ближневосточного лета.

Общее обмеление рек дает Анкаре возможность использовать данную лазейку на свое усмотрение, чем сейчас и можно объяснить возрастающий дефицит столь важного ресурса в Сирии и Ираке. Фактически, туркам и самим не хватает имеющихся объемов пресной воды, однако это не оправдывает единовластное управление природными богатствами, на которые имеют право претендовать и другие страны.

Ранее турецкое МВД опубликовало заявление, в котором излагаются основные взгляды государства на использование трансграничных рек:

  • Вода — это источник сотрудничества между прибрежными странами;

  • Трансграничные бассейны имеют особенности. Каждая такая река отражает конкретные региональные, экономические, социальные, культурные и исторические аспекты;

  • Вопросы трансграничных вод должны решаться без вмешательства третьих сторон, только между прибрежными государствами;

  • Каждая прибрежная страна трансграничной речной системы имеет суверенное право использовать воду на своей территории, не причиняя «существенного вреда» государствам ниже по течению;

  • Трансграничные воды должны использоваться на справедливой, разумной и оптимальной основе.

От идеального к реальному

Как показывает практика, Анкара и сама не всегда с охотой следует собственным правилам.

В соответствии с существующим международным договором, она обязана обеспечить Сирии и Ираку свободный поток воды в размере не меньше 500 кубометров в секунду. Но весной 2021 года Дамаск сообщил о том, что поток Евфрата составляет немногим более 200 кубометров. Связано это с действиями Турции и лояльных ей вооруженных группировок из «Сирийской национальной армии» (СНА), контролирующих часть сирийской территории на севере страны.

При этом к июню впервые в истории уровень воды там снизился более чем на пять метров, что повлекло за собой сбои в работе располагающейся на реке ГЭС «Табка». Эта проблема привела к тому, что около трех миллионов граждан, проживающих в районах по берегу реки, испытывают сложности с доступом к питьевой воде, а местные поля не орошались, что может повлечь за собой обострение гуманитарного кризиса в регионе.

Неприятности Багдада

Географически Ирак располагается еще ниже по реке, так что течение Тигра и Евфрата сдерживается в том числе и за счет сирийских плотин. Данное обстоятельство вынуждает Багдад предпринимать новые дипломатические усилия и заключать с другими странами договоры, четко регламентирующие минимальные объемы поставляемой воды и увеличение поставок в случае необходимости.

Помимо Турции, поставки воды в Ирак контролирует и Иран, так что последние несколько месяцев Багдад активизировал свои контакты с Тегераном ради увеличения потока. Однако лето 2021 стало проблемным для всего региона, так что из-за собственного дефицита Исламская Республика не смогла удовлетворить просьбу соседей.

В сложившейся обстановке переживающее водный кризис государство вынуждено отстаивать свои интересы даже перед союзными странами. Так, в целях защиты своего права на использование общих рек Багдад обратился с жалобой в ООН.

Обмеление рек ведет к упадку сельскохозяйственной отрасли, а также оттоку граждан из деревень в городские районы. Неблагоприятная экологическая и гуманитарная обстановка влечет за собой новые финансовые проблемы и препятствует развитию переживающих бедствие стран. При таком раскладе вода становится самым важным и востребованным ресурсом, за обладание которым даже многолетние партнеры, как в случае Ирака и Ирана, готовы бороться друг с другом.

Шаги Анкары по ограничению водных потоков каждый раз влекут за собой обострение региональной напряженности. И в этом контексте может показаться, что шаг навстречу Багдаду вполне способен оказаться частью какого-то нового плана турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В конце концов, слова дипломата в Ираке о намерениях Анкары еще не говорят о том, что какие-либо действия будут предприняты.

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