Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 12:45
12:42
Армия
Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по Саудовской Аравии
12:42
Происшествия
Конфликт в хабаровской ИК привел к гибели двух человек
12:38
Общество
Самый холодный день новой рабочей недели ждет москвичей в понедельник
12:38
Шоу-бизнес
Фанаты уверены, что похудевшая Екатерина Скулкина потеряла свою харизму
12:35
Общество
Фильм «Солнцепек» о военном конфликте в Донбассе оценивают зрители онлайн-кинотеатров
12:32
Общество
Украинцам упростили условия посещения Белоруссии для сбора грибов
12:29
Экономика
Греф: решение по регулированию экосистем может быть принято до конца года
12:27
Армия
В США назвали проблемы со здоровьем ударом по боеспособности ВВС
12:27
Экономика
Биткоин может вырасти до 75 тысяч долларов до конца года
12:26
Происшествия
Заключенные хабаровской колонии устроили массовую драку
Все новости

В США назвали проблемы со здоровьем ударом по боеспособности ВВС
Армия
В США назвали проблемы со здоровьем ударом по боеспособности ВВС
flickr.com

Вашингтон, 5 сентября. Боеспособность ВВС США находится под угрозой из-за физиологических проблем американских пилотов, заявили аналитики из Соединенных Штатов.

Военно-воздушные силы США используют такие современные истребители, как F-15, F-22 и F-35, которые, казалось бы, должны быть залогом могущества ВВС страны, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов портала Defense News. Однако на деле боевая мощь американской авиации находится под угрозой из-за проблем со здоровьем, которые испытывают пилоты этих крылатых машин, подчеркнули журналисты.

Американские военные медики работают над решением этого вопроса, однако все усилия, вероятно, не приведут к положительным результатам, говорится в отчете Пентагона. По словам специалистов, практически все профессии имеют определенные риски для здоровья, однако с некоторыми из них попросту невозможно справиться. Для летчиков же подобных рисков слишком много, гласит документ. Военнослужащие ВВС США сталкиваются с такими серьезными трудностями, как гипоксия, гипо- и гипервентиляция легких, потеря сознания, к которой приводят перегрузки, а также повышенное газообразование. Кроме того, многие летчики испытывают дезориентацию, находясь в воздухе, и имеют не самое лучшее зрение. В период с 2010 по 2020 годы пилоты совершили 600 экстренных приземлений из-за плохого самочувствия, отметили в Центре безопасности ВВС Соединенных Штатов.

Подавляющее большинство подобных посадок не привело к серьезным последствиям, однако четыре пилота F/A-18 погибли из-за трудностей с дыханием в полете, заявили журналисты. Меры по повышению безопасности эксплуатации самолетов в определенной степени окажут положительное влияние, однако полностью справиться с этой проблемой они не смогут, уверены аналитики. По их словам, американские военные летчики и дальше будут терять сознание и задыхаться во время полетов, однако в Пентагоне не знают, как улучшить ситуацию. Эксперты добавили, что «хилые» пилоты стали ударом по боеспособности ВВС США.

Ранее представитель ВВС США озвучил возможную причину крушения стелс-истребителя F-22 в прошлом году. По его словам, авария могла быть спровоцирована техническими проблемами, возникшими во время мойки самолета. Пилот крылатой машины заметил соответствующий сигнал системы управления, однако решил поднять истребитель в воздух, после чего произошло крушение.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В США назвали проблемы со здоровьем ударом по боеспособности ВВС
здоровье ввс сша пилоты defense news
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru