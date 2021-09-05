В США назвали проблемы со здоровьем ударом по боеспособности ВВС

Вашингтон, 5 сентября. Боеспособность ВВС США находится под угрозой из-за физиологических проблем американских пилотов, заявили аналитики из Соединенных Штатов.

Военно-воздушные силы США используют такие современные истребители, как F-15, F-22 и F-35, которые, казалось бы, должны быть залогом могущества ВВС страны, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов портала Defense News. Однако на деле боевая мощь американской авиации находится под угрозой из-за проблем со здоровьем, которые испытывают пилоты этих крылатых машин, подчеркнули журналисты.

Американские военные медики работают над решением этого вопроса, однако все усилия, вероятно, не приведут к положительным результатам, говорится в отчете Пентагона. По словам специалистов, практически все профессии имеют определенные риски для здоровья, однако с некоторыми из них попросту невозможно справиться. Для летчиков же подобных рисков слишком много, гласит документ. Военнослужащие ВВС США сталкиваются с такими серьезными трудностями, как гипоксия, гипо- и гипервентиляция легких, потеря сознания, к которой приводят перегрузки, а также повышенное газообразование. Кроме того, многие летчики испытывают дезориентацию, находясь в воздухе, и имеют не самое лучшее зрение. В период с 2010 по 2020 годы пилоты совершили 600 экстренных приземлений из-за плохого самочувствия, отметили в Центре безопасности ВВС Соединенных Штатов.

Подавляющее большинство подобных посадок не привело к серьезным последствиям, однако четыре пилота F/A-18 погибли из-за трудностей с дыханием в полете, заявили журналисты. Меры по повышению безопасности эксплуатации самолетов в определенной степени окажут положительное влияние, однако полностью справиться с этой проблемой они не смогут, уверены аналитики. По их словам, американские военные летчики и дальше будут терять сознание и задыхаться во время полетов, однако в Пентагоне не знают, как улучшить ситуацию. Эксперты добавили, что «хилые» пилоты стали ударом по боеспособности ВВС США.

Ранее представитель ВВС США озвучил возможную причину крушения стелс-истребителя F-22 в прошлом году. По его словам, авария могла быть спровоцирована техническими проблемами, возникшими во время мойки самолета. Пилот крылатой машины заметил соответствующий сигнал системы управления, однако решил поднять истребитель в воздух, после чего произошло крушение.