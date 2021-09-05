Вернувшиеся в Москву паралимпийцы поблагодарили болельщиков за поддержку

Участники Паралимпиады в Токио с триумфом вернулись в Россию. Чемпионов и призеров прошедшего спортивного состязания встретили болельщики и представители прессы.

«Поддержка родных, близких, всех земляков чувствовалась даже за столько тысяч километров. И команда тоже очень поддерживала и болела», — вспоминает пловец Андрей Николаев.

Велогонщик Михаил Асташов не смог принять участие в Паралимпиаде 2016 года, зато с Игр в Токио привез сразу две золотые медали. Но на этом молодой человек, родившийся без рук и ног, останавливаться не собирается.

«Много спортсменов показали достойный результат. Я один из многих. Я не лучший, а один из многих. У нас все спортсмены сильные, все старались по мере своих возможностей, все молодцы. Просто кому-то удача улыбнулась, а кому-то немножечко не повезло», — утверждает он.

После теплого приветствия спортсмены расписали автографами стену в аэропорту Шереметьево. Однако не все спортсмены до конца понимали весь масштаб случившегося — эмоции переполняли.

«Мы буквально вчера стали паралимпийскими чемпионами. Это был последний заплыв, эстафета. На самом деле, понимания того, что мы стали паралимпийскими чемпионами пока нет. Все туманно», — говорит пловец Даниил Смирнов.

Российской сборной удалось занять четвертое место в общем медальном зачете. Команда США обошла наших спортсменов всего на одну медаль.