Биткоин может вырасти до 75 тысяч долларов до конца года

Москва, 5 сентября. Самая популярная криптовалюта способна обновить исторический максимум и вырасти до 73–75 тысяч долларов до конца года. Таким мнением поделился эксперт Акмаль Назиров.

По словам резидента экспертного клуба ЦСР, глубина коррекции сейчас на уровне 60% от апрельской максимальной стоимости в 65 тысяч долларов. Это не помешало криптовалюте отыграть более половины снижения за три месяца. В настоящее время цифровая монета торгуется на отметке 50 тысяч долларов, передает РИА Новости.

Сильным сигналом для продолжения роста биткоина считается пересечение глобальной трендовой линии, что позволит цене подняться выше собственных максимумов. В результате стоимость актива сможет составить 73–75 тысяч долларов до конца года. Положительно на курсе может отразиться и перспектива принятия валюты в латиноамериканских странах, где сейчас наблюдается высокий интерес со стороны вкладчиков, резюмировал Назиров.

Ведущий стратег инвестиционной корпорации Exante Янис Кивкулис ранее сообщил, что окончание сезона отпусков может спровоцировать повышение стоимости самой популярной криптовалюты.