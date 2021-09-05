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Рубль может укрепиться на рынке валют после встречи ОПЕК+

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 12:20
Экономика
Рубль может укрепиться на рынке валют после встречи ОПЕК+
flickr.com  /  jshanman

Москва, 5 сентября. Решение мониторингового комитета ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки может стать хорошей поддержкой для российского рубля.

Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, после очередных переговоров возник позитивный эффект, поскольку Россия получила возможность увеличивать добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. По словам специалиста, в настоящий момент рынок сырья испытывает небольшой дефицит, что обуславливает высокий спрос и рост котировок нефти. Баррель североморской нефтяной смеси Brent торгуется в диапазоне 65-75 долларов, напомнил аналитик в комментарии «Российской газете».

Он добавил, что еще одним позитивным сигналом для рубля служат закупки Минфином РФ доллара. Кроме того, в сентябре ожидается повышение ключевой ставки Центробанка, что также положительно скажется на стоимости рубля, считает Васильев. По его прогнозу, курс доллара в ближайшее время останется в коридоре 71,5-74,5 рубля. Стабильной, как он полагает, будет и цена евро — 85-88 рублей.

Накануне курс доллара обновил двухмесячный минимум по отношению к рублю на Московской бирже. Причиной стала публикация доклада по безработице в США.

Аналитики ранее оценили влияние «президентских» выплат пенсионерам и военным на курс рубля. Как отмечает INFOX, они могут стать причиной локального ускорения инфляции, однако в долгосрочной перспективе российская валюта останется стабильной.

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