«Шугалей 3. Возвращение»: как проходили съемки боевика, основанного на реальных событиях

В Санкт-Петербурге, тунисском городе Суссе и Западной Сахаре проходили съемки российского боевика «Шугалей-3. Возвращение», который стал продолжением киноистории об удерживаемых полтора года в ливийской тюрьме «Митига» российском ученом Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане. Актер Кирилл Полухин, сыгравший главную роль, поделился, что его любимой локацией стал родной Петербург. А те, кто находился в ливийской «Митиге» говорят, что «кинотюрьма» выглядит один в один, как настоящая.

Большие трудности во время съемок были связаны с боевыми сценами. Актеры сообщили, что кто-то даже терял сознание от нагрузок и жары. Съемки проходили в Африке, где в полуденный зной столбик термометра часто поднимался до отметки +60оС. В таких условиях именно боевые сцены давались тяжелее всего. Поэтому не обошлось без каскадеров.

На съемках царила атмосфера драйва, который не получится испытать в обычной жизни. Команду «Шугалея» консультировали профессионалы боевых искусств и каскадеры, а оружие было настоящим, правда, с холостыми патронами.

Кирилл Полухин рассказывал, что чувствовал особенную ответственность при работе над ролью Максима Шугалея. Актер специально встречался с его друзьями и родственниками, чтобы лучше узнать, какой его прототип в обычной жизни и наиболее точно воссоздать образ. Он будто пытался пережить те же события, хоть это и невозможно.

«Я сделал все, что от меня зависело. Максим сказал, что получилось очень похоже», — отметил Кирилл Полухин.

Вся съемочная группа признается, что тяжело было не только физически, но и морально. На протяжении съемок всей трилогии основная сложность состояла в том, что фильмы посвящены не событиям ушедших дней, а настоящему, реальности. Речь о человеческих жизнях, о событиях, которые угрожают жизням.

Как ни странно, на площадке помогал юмор. Члены съемочной группы рассказывают, что им всем очень повезло друг с другом, ведь компания собралась хорошая, на съемках было множество забавных ситуаций. Это помогало моментально разрядить обстановку.

А для Олега Абаляна, сыгравшего Самера Суэйфана, наибольшая сложность заключалась в языке. К третьему фильму Максима и Самера выпустили. И в финальной части Самер Суэйфан лично консультировал актера, подсказывал перевод, объяснял правила ударения, разницу между акцентами и наречиями.

Не только актерам приходилось адаптироваться под роль, но и сценаристам. По словам Владимира Измайлова — сценариста трилогии «Шугалей» — создание персонажа — работа не одного дня. Этот долгий и сложный процесс нацелен на то, чтобы герой получился правдоподобным, а в случае с этим фильмом, нужно еще и попасть в образы реальных людей, не допустить напускного пафоса или дикой неправдоподобности. Сценаристу тоже потребовалось поставить себя на место главных героев, чтобы понять, насколько страшными могли быть те события. По его словам, в таком деле нужно быть немного психологом. И это оказалось самым непростым: тюремные условия в действительности оказались куда ужаснее, чем показаны в фильме.

Напомним, в третьей части боевика Максим Шугалей и Самер Суэйфан возвращаются в Россию после полутора лет заключения в ливийской тюрьме «Митига». Казалось бы, ливийский кошмар закончился, но несколько месяцев спустя Фарид —управляющий банка в Триполи — сообщает главному герою о необходимости встретиться в Каире, чтобы Фарид смог передать ему новую информацию о ливийских боевиках. Но все пошло не по плану. Трейлер фильма «Шугалей 3. Возвращение» доступен на официальном сайте кинокартины. Показ картины в петербургских кинотеатрах стартует 9 сентября.