Число погибших от урагана «Ида» в США выросло до 66 человек

Вашингтон, 5 сентября. Число жертв в результате последствий урагана «Ида», который прошел через северо-восток США, выросло до 66 человек. Об этом сообщил телеканал FOX News.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи объявил о гибели двух человек в субботу, в результате чего общее число жертв в штате достигло 27. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

Министерство здравоохранения Луизианы сообщило о двух пациентах, которые скончались в доме престарелых. Общее число смертей в этом штате достигло 12.

The Tangipahoa parish coroner has confirmed the death of an 84-year-old male nursing home patient who was rescued from the Waterbury facility. The coroner has confirmed this death is storm-related. This brings the number of storm-related deaths due to #HurricaneIda to 12.