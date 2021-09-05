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Число погибших от урагана «Ида» в США выросло до 66 человек
Весь мир
Число погибших от урагана «Ида» в США выросло до 66 человек
Global Look Press  /  Aimee Dilger / Keystone Press Agency

Вашингтон, 5 сентября. Число жертв в результате последствий урагана «Ида», который прошел через северо-восток США, выросло до 66 человек. Об этом сообщил телеканал FOX News.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи объявил о гибели двух человек в субботу, в результате чего общее число жертв в штате достигло 27. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

Министерство здравоохранения Луизианы сообщило о двух пациентах, которые скончались в доме престарелых. Общее число смертей в этом штате достигло 12.

Из-за последствий шторма в Нью-Йорке погибли 16 человек, в Пенсильвании — пять, в Мэриленде и Коннектикуте зафиксировали по одному смертельному случаю, еще о двоих отчитались в Миссисипи и Алабаме.

Коммунальные службы также заявили, что ураган повредил значительное количество линий электропередач. Больше всего досталось Новому Орлеану, Луизиане и юго-западной части Миссисипи.

«Число поврежденных или разрушенных линий уже больше, чем мы видели в Луизиане из-за «Катрины», «Дзеты» и «Дельты» вместе взятых», — рассказал генеральный директор компании Entergy Филипп Мэй.

«Ида»

Ураган «Ида» 29 августа обрушился на штат Луизиана. Ему присвоили четвертую степень из пяти, а его скорость составила более 200 километров в час. Ураган начался недалеко от того места, где впервые ударила «Катрина», унесшая жизни более 2 тысяч человек. Позже президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате. «Ида» 2 сентября сместилась к северо-востоку — к наиболее густонаселенным частям США. Действия стихии ощутили на себе жители штатов Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

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