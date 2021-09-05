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Вооруженный злоумышленник напал на машину с японским режиссером Такэси Китано

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 11:59
Происшествия
Вооруженный злоумышленник напал на машину с японским режиссером Такэси Китано
pixabay.com

Токио, 5 сентября. Мужчина с ножом напал на машину японского режиссера Такэси Китано. Полиция задержала злоумышленника.

Инцидент произошел возле здания телевизионной станции канала TV Tokyo. Японский режиссер и шоумен Такэси Китано находился в своем автомобиле, когда вооруженный 10-сантиметровым ножом и киркой мужчина напал на него.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия. Режиссер отделался испугом, ему не потребовалась медицинская помощь. Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося и мотив злоумышленника.

Накануне вооруженный ножом преступник ворвался в оклендский супермаркет и напал на людей. Ардерн сразу назвала произошедшее терактом. Полицейские застрелили злоумышленника. Ранее он никогда не нарушал закон.

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нож режиссер кирка
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