Вооруженный злоумышленник напал на машину с японским режиссером Такэси Китано

Токио, 5 сентября. Мужчина с ножом напал на машину японского режиссера Такэси Китано. Полиция задержала злоумышленника.

Инцидент произошел возле здания телевизионной станции канала TV Tokyo. Японский режиссер и шоумен Такэси Китано находился в своем автомобиле, когда вооруженный 10-сантиметровым ножом и киркой мужчина напал на него.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия. Режиссер отделался испугом, ему не потребовалась медицинская помощь. Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося и мотив злоумышленника.

Накануне вооруженный ножом преступник ворвался в оклендский супермаркет и напал на людей. Ардерн сразу назвала произошедшее терактом. Полицейские застрелили злоумышленника. Ранее он никогда не нарушал закон.