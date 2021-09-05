Фильм «Солнцепек» о военном конфликте в Донбассе оценивают зрители онлайн-кинотеатров

После премьеры фильма «Солнцепек» Михаила Вассербаума и Максима Бриуса прошло больше двух недель. Зрители успели посмотреть военную драму не только в кинотеатрах, но и дома — фильм показали на НТВ.

«Солнцепек», рассказывающий о начале военных действий в Луганске, оценили многие журналисты и критики. Их мнение демонстрирует, как фильм был понят и принят зрителями.

Действие картины разворачивается в 2014 году, когда власти Украины объявили АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В киноленте показаны события, полностью изменившие жизнь мирных людей. Влад Новожилов, главный герой фильма, понимает, что нужно спасать семью и увозить близких подальше от военных действий. Уехать из страны не получилось — границы закрылись, тогда он принял решение бороться за жизнь и будущее близких и своей малой родины.

В фильме много жестоких и кровавых сцен, переданных с детальной точностью, показан ужас людей, столкнувшихся с мясорубкой войны. «Солнцепек» поднял очень актуальную тему для многих людей, поэтому неудивительно, что он вызвал большой отклик у зрителей.

кадр из фильма « Солнцепёк» /

«Давно у меня не было такого чувства опустошения после просмотра художественного фильма. «Солнцепек» в буквальном смысле давит своей тяжелой атмосферой. Каждая сцена ужасов войны, показанная в ленте, заставляет вжиматься в кресло и безмолвно наблюдать… Наблюдать за страданиями главных героев, за немыслимой жестокостью бандитов и карателей, за невероятным героизмом и жертвенностью мирных жителей, только недавно узнавших, что такое война», — отмечает в отзыве к фильму на ivi.ru пользовательница mitrofanovamariia1992.

Аналогичное мнение высказывают и пользователи Twitter.

Многие жители Донбасса, посмотревшие фильм, узнали в нем реальные события, происходившие летом 2014 года.

«Фильм оказался вполне неплохим. Да, возникает ощущение затянутости, но без нее зрители бы просто не успевали осмысливать и переваривать то, что видят. Если отбросить художественность и судить только по фактам — я узнала многие события и участников наших боевых действий», — поделилась Анна В. в комментариях к трейлеру фильма на YouTube.

Среди зрителей «Солнцепека» были и люди, которые лично пережили показанные в фильме события.

Кадр из фильма «Солнцепек». /

Интернет-пользователи отметили правдивость фильма, хороший сценарий и высокий уровень игры актеров.

«К числу достоинств, несомненно, можно отнести работу актеров. Особенно хочется отметить игру Владимира Ильина, сыгравшего одну из главных ролей. Впрочем, нет никаких претензий и к остальным актерам — Алексею Кравченко, Марине Денисовой, Александру Бухарову, Максиму Дахненко и другим. Подводя итоги, могу сказать однозначно — фильм не для слабонервных. Убийства, расчлененка, ужас в глазах людей, которые понимают, что сейчас их убьют — все это может шокировать неподготовленного зрителя. Но если вы найдете в себе силы настроиться на нужный лад — не пожалеете. Картина сильная», — считает Никита Михайлов, написавший отзыв о фильме.

По мнению комментатора с ником Inna zapisch, в России следует снимать больше таких кинокартин.

«Давно пора снимать нормальные фильмы о настоящей жизни, о бедах и проблемах народа, о важных событиях, судьбоносных решениях, а не эти противные мелодрамы про богатых людей, проституток, содержанок и психов!» — отметила она под новостью о выходе фильма.

Фильм «Солнцепек» можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Оkko, IVI, Wink, «МегаФон ТВ», «Билайн ТВ», Kion, Movix и «КиноПоиск».