В Афганистане силы сопротивления сообщили о захвате района Парьян

Базарак, 5 сентября. Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти заявил о захвате высокогорного района Парьян.
Территория была полностью очищена от представителей движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), отметил Дашти. По его словам, все талибы были окружены и захвачены силами сопротивления.
«Большинство пленных являются иностранцами, в основном пакистанцы», — написал Дамир в Twitter.
Афганистан сейчас находится под контролем талибов. Представители движения вошли в столицу 15 август. Они взяли страну под контроль на фоне вывода американских войск.
Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Москва не намерена поставлять вооружение в Афганистан на фоне смены власти. По его словам, российская сторона не планирует вести военное сотрудничество с Кабулом.
1 Организация запрещена на территории РФ.