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В Афганистане силы сопротивления сообщили о захвате района Парьян
Политика
В Афганистане силы сопротивления сообщили о захвате района Парьян
wikipedia.org  /  Jim Kelly / CC BY 2.0

Базарак, 5 сентября. Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти заявил о захвате высокогорного района Парьян.

Территория была полностью очищена от представителей движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), отметил Дашти. По его словам, все талибы были окружены и захвачены силами сопротивления.

«Большинство пленных являются иностранцами, в основном пакистанцы», — написал Дамир в Twitter.

Афганистан сейчас находится под контролем талибов. Представители движения вошли в столицу 15 август. Они взяли страну под контроль на фоне вывода американских войск.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Москва не намерена поставлять вооружение в Афганистан на фоне смены власти. По его словам, российская сторона не планирует вести военное сотрудничество с Кабулом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы сопротивление
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