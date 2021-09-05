В Афганистане силы сопротивления сообщили о захвате района Парьян

Базарак, 5 сентября. Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти заявил о захвате высокогорного района Парьян.

Территория была полностью очищена от представителей движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), отметил Дашти. По его словам, все талибы были окружены и захвачены силами сопротивления.

«Большинство пленных являются иностранцами, в основном пакистанцы», — написал Дамир в Twitter.

Афганистан сейчас находится под контролем талибов. Представители движения вошли в столицу 15 август. Они взяли страну под контроль на фоне вывода американских войск.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Москва не намерена поставлять вооружение в Афганистан на фоне смены власти. По его словам, российская сторона не планирует вести военное сотрудничество с Кабулом.

1 Организация запрещена на территории РФ.