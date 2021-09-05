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Прохор Шаляпин ставит свечи за тяжелобольную супругу
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Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин ставит свечи за тяжелобольную супругу
instagram.com  /  @shalyapin_official

Новоиспеченная супруга певца Прохора Шаляпина бизнесвумен Татьяна Клаудия Девис после бракосочетания попала в больницу. Ей поставили диагноз «коронавирус». Сейчас Девис находится в крайне тяжелом состоянии. В комментарии ФАН Шаляпин признался, что переживает за супругу, которая находится в медикаментозном сне.

«Татьяна в реанимации, в медикаментозном сне и на аппарате ИВЛ уже неделю. Молюсь за нее и ставлю свечки о здравии», — говорит экс-участник «Фабрики звезд». 

Избраннице российского исполнителя 42 года, она успешная бизнесвумен, руководит семейным делом, владеет недвижимостью в Монако и Мексике.

Свадьба влюбленных в Лас-Вегасе обошлась им в кругленькую сумму — 15 млн рублей. Дальнейшим планам молодоженов помешала болезнь. По мнению гостей торжества, Девис могла заразиться коронавирусом от кого-то из близких, присутствующих на свадьбе.  

Для многих последние события в жизни Шаляпина стали неожиданностью. Немудрено, что в СМИ заговорили о фиктивности брака. Ранее друг певца Георгий Кирьянов рассказал о тонкостях союза Шаляпина и Девис, а также о брачном контракте, который должен защитить обоих супругов в непредвиденных ситуациях. 

Несмотря на слухи и сплетни, провидец Игорь Вечерский считает, что артист может быть счастлив со своей женой Татьяной Клаудией Девис. По его мнению, союз звезды и бизнесвумен практически идеален, поскольку влюбленные дополняют друг друга необходимыми качествами. Брак будет развиваться по сценарию и основываться на осознанных целях, которых супруги будут достигать сообща. 

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Все новости / Шоу-бизнес / Прохор Шаляпин ставит свечи за тяжелобольную супругу
шоу-бизнес шаляпин девис
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