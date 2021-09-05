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Спасатели подняли вертолет Ми-8 со дна Курильского озера на Камчатке
Происшествия
Спасатели подняли вертолет Ми-8 со дна Курильского озера на Камчатке
vityaz.aero  /  Официальный сайт авиакомпании Витязь-Аэро

Петропавловск-Камчатский, 5 сентября. Сегодня сотрудники МЧС Камчатского края полностью подняли со дна Курильского озера вертолет Ми-8, который потерпел крушение 12 августа.

Вертолет, принадлежавший авиакомпании по осуществлению коммерческих перевозок «Витязь-Аэро», находился на глубине 110 метров.

Ранее сообщалось, что комиссия Международного Авиационного Комитета приступила к выяснению обстоятельств и причин крушения Ми-8. Ее возглавил Сергей Поспелов, который имеет достаточно большой опыт в расследовании авиакатастроф.

Напомним, что вертолет Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту потерпел крушение во время полета в районе Кроноцкого заповедника. Погибли 8 человек.

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Все новости / Происшествия / Спасатели подняли вертолет Ми-8 со дна Курильского озера на Камчатке
ми-8 камчатка камчатский край поднятие вертолета
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