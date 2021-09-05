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Ставшая матерью Арзамасова впервые вышла в свет с мужем и пасынком
Шоу-бизнес
Ставшая матерью Арзамасова впервые вышла в свет с мужем и пасынком
Кадр из сериала «Осиное гнездо»  /  Prt Scr

Москва, 5 сентября. Сын российского фигуриста Ильи Авербуха Мартин поделился с подписчиками в Instagram снимком из лифта. На фото юноша позирует с отцом и молодой мачехой Елизаветой Арзамасовой.

Мартин Авербух стоит напротив зеркала в стильном пиджаке, джинсах и белой футболке. Рядом с ним находится фигурист, который предпочел более неформальный стиль. А на заднем плане — счастливая Арзамасова, для выхода в свет она выбрала удлиненное бежевое пальто и расклешенные брюки.

«Собрались на субботнее мероприятие», — подписал снимок Мартин, не раскрывая подробностей.

Под публикацией появились комментарии пользователей. Они обратили внимание на фигуру Арзамасовой после родов, заметив, что актриса «стала стройняшкой».

«Елизавета просто чудесная, такая стройная. Прекрасная у вас семья, будьте счастливы»;

«Да. Мартин красавец. Маленького уже приходится оставлять с бабушками наверно»;

«Если с вами Лиза Арзамасова, то это 100% удача», — написали фолловеры.

В декабре прошлого года звезда комедийного сериала «Папины дочки» вышла замуж за фигуриста. В середине августа Арзамасова впервые стала мамой, родив сына Льва. У Авербуха также есть 17-летний сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Ранее артистка пожаловалась поклонникам на частый плач новорожденного. По ее словам, Лев устраивает им с мужем «бойкие ночи», но от этого «веселья» никуда не денешься, приходится терпеть.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ставшая матерью Арзамасова впервые вышла в свет с мужем и пасынком
семья авербух арзамасова
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