Матч России против Словакии в октябрьском отборе на ЧМ-2022 не перенесут в Москву

Казань, 5 сентября. Власти Татарстана сообщили, что переносить отборочный матч России против Словакии из Казани в Москву не планируется.

Матч состоится 8 октября в 21:45 по московскому времени на домашнем стадионе «Рубина», как и планировалось в самом начале. Правительство региона пообещало вовремя привести в порядок футбольное поле перед игрой России и Словакии в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Мы благодарны руководству Республики за такое внимание к сборной команде и с нетерпением ждем поездки в Казань, где нас, надеюсь, сможет поддержать много болельщиков на трибунах», — цитирует РИА Новости заявление генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева.

По предварительной информации, власти согласовали количество зрителей. Во время игры России против Словакии на стадионе смогут присутствовать 22,5 тысячи футбольных фанатов. Это количество составляет 50% от полной заполняемости арены.

Футболист Алексей Игонин в авторской колонке ФАН поделился впечатлениями от игры национальной сборной по футболу с командой из Хорватии.